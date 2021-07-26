В ходе обстрела на Донбассе получили ранения семеро военных

Боевики обстреляли позиции украинской армии из запрещенного минскими соглашениями тяжелого артиллерийского вооружения, в результате чего семеро военнослужащих ВСУ получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.



«В результате обстрела четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое — боевые травмы. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного военнослужащего — тяжелое, одного — средней степени тяжести, пять — удовлетворительное», — говорится в сообщении.



Уточняется, что под обстрел артиллерии попали позиции сил ООС в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Они открыли ответный огонь.



О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ.