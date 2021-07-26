Задержан командир роты, который «на бумаге» направлял военных в зону ООС за взятку

Задержание командира роты. Фото: Офис генпрокурора

В Днепропетровской области командиру роты воинской части сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.



По данным следствия, командир роты получил от военнослужащего 40 тысяч гривен за фиктивное направление военнослужащих воинской части в район проведения операции Объединенных сил на территорию Луганской и Донецкой областей с их последующим пребыванием вне места постоянной и временной дислокации части.



При получении последней части взятки командир был разоблачен и задержан правоохранителями. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.