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«ДНР» решила устраивать больше ярмарок, чтобы люди меньше жаловались на цены

27 июля 2021, 19:56

«ДНР» решила устраивать больше ярмарок, чтобы люди меньше жаловались на цены

В отдельных районах Донецкой области группировка «ДНР» хочет урегулировать цены на сельскохозяйственную продукцию. Для того, чтобы местные производители могли как можно больше продать свои товары «ДНР» планирует увеличить проведение продовольственных ярмарок.

По словам главы группировки Дениса Пушлина, разница в цене на куриные яйца на ярмарке и в магазине существенно отличается: порядка 100 рублей в торговых сетях и 62–65 рублей непосредственно у производителей. Также Пушилин утверждает, что сегодня доля реализации местной, донецкой плодоовощной продукции составляет 5,8%.

Кроме того, что «ДНР» предлагает проводить чаще ярмарки от сельхозпроизводителей, в ОРДО хотят усилить контроль над качеством импортных продуктов.

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