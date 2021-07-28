Участница ТКГ рассказала, стоит ли ожидать украинских пенсий жителям ОРДЛО

Украина обязана выплачивать пенсии своим гражданам, проживающим на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сказала участница рабочей группы по социально-экономическим вопросам в Трехсторонней контактной группе Виктория Страхова, комментируя вопрос о выплатах жителям отдельных районов Донбасса.



«Жители ОРДЛО это наши граждане, при условии, что они сохранили украинские паспорта. Украина отвечает по своим обязательствам перед своими гражданами. Это гарантировано Конституцией Украины», — подчеркнула Страхова во время всеукраинского форума «Украина 30. Децентрализация».



Она отметила, что часть жителей ОРДЛО и сейчас получают пенсионные выплаты, однако многие не могут покинуть неподконтрольные территории, чтобы получить украинские выплаты.



«Выплаты будут идти из средств Пенсионного фонда так, как это предусмотрено. Я понимаю экономическую сложность, потому что все эти семь лет мы не получали платежи в Пенсионный фонд с оккупированных территорий, но это наши обязательства», — добавила Страхова.