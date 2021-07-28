Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Участница ТКГ рассказала, стоит ли ожидать украинских пенсий жителям ОРДЛО

28 июля 2021, 16:55

Участница ТКГ рассказала, стоит ли ожидать украинских пенсий жителям ОРДЛО

Украина обязана выплачивать пенсии своим гражданам, проживающим на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сказала участница рабочей группы по социально-экономическим вопросам в Трехсторонней контактной группе Виктория Страхова, комментируя вопрос о выплатах жителям отдельных районов Донбасса.   

«Жители ОРДЛО это наши граждане, при условии, что они сохранили украинские паспорта. Украина отвечает по своим обязательствам перед своими гражданами. Это гарантировано Конституцией Украины», — подчеркнула Страхова во время всеукраинского форума «Украина 30. Децентрализация».

Она отметила, что часть жителей ОРДЛО и сейчас получают пенсионные выплаты, однако многие не могут покинуть неподконтрольные территории, чтобы получить украинские выплаты.

«Выплаты будут идти из средств Пенсионного фонда так, как это предусмотрено. Я понимаю экономическую сложность, потому что все эти семь лет мы не получали платежи в Пенсионный фонд с оккупированных территорий, но это наши обязательства», — добавила Страхова.

Еще по теме

Прочее
Пенсии

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:55
В ОРДО доставили 86 тысяч доз российской вакцины от коронавируса
17:38
«ДНР» выявила почти 300 заболевших ковидом за сутки
16:55
Участница ТКГ рассказала, стоит ли ожидать украинских пенсий жителям ОРДЛО
15:15
На КПВВ Донбасса возвращают сдачу экспресс-тестов
14:46
«ЛНР» приговорила жительницу Луганска к шести годам тюрьмы за «госизмену»
13:22
ОБСЕ видела вертолет у неподконтрольного участка украинско-российской границы
09:47
«ЛНР»: 135 случаев и 4 смерти от ковида за сутки
20:07
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 27 июля
19:56
«ДНР» решила устраивать больше ярмарок, чтобы люди меньше жаловались на цены
14:39
В «ЛНР» объясняют рост заболеваемости ковидом миграцией населения
14:18
«ДНР»: Более 280 новых случаев ковида и две смерти
13:36
В Донецке объяснили некорректную работу светофоров
11:14
«ЛНР»: Из-за аварии на водоводе в восьми населенных пунктах сокращена подача воды
09:29
Девять смертей от коронавируса зафиксировала «ЛНР» за сутки
07:50
«ДНР» связала вакцинацию от ковида с агитацией за «Единую Россию»
все новости
18:33
СМИ: Выездное заседание СНБО пройдет в Донецкой области 30 июля
18:28
В Минсоцполитики рассказали, прекращают ли выплату пенсий жителям ОРДЛО
18:08
НАБУ и САП обратились с ходатайством о взятии под стражу Януковича и его сына
17:55
В ОРДО доставили 86 тысяч доз российской вакцины от коронавируса
17:38
«ДНР» выявила почти 300 заболевших ковидом за сутки
17:35
Подготовка изменений в Конституцию не связана с переговорами по Донбассу – глава комитета ВР
17:22
В Донецкой области заместителя одного из мэров подозревают в получении взятки
16:55
Участница ТКГ рассказала, стоит ли ожидать украинских пенсий жителям ОРДЛО
16:52
Резников: Украинцам в оккупации вряд ли грозит лишение гражданства
16:11
Литва передаст Украине более 130 тысяч доз вакцины AstraZeneca
15:57
Правительство хочет расширить бюджеты участия в Донецкой и Луганской областях
15:27
В Луганской области подтверждено 30 новых случаев ковида
15:15
На КПВВ Донбасса возвращают сдачу экспресс-тестов
14:46
«ЛНР» приговорила жительницу Луганска к шести годам тюрьмы за «госизмену»
14:42
Работу учреждений образования в Украине привязали к показателям вакцинации персонала
все новости
ВИДЕО
За выезд из Донбасса через Россию больше не штрафуют. Дайджест НД ►
25 июля, 21:40
Манипуляции «ДНР» и «ЛНР» со СНИЛС. Что с вакцинами в Донецке? Донбасс сегодня ►
24 июля, 21:45
Взрывы в Донецке и десант «Единой России». Дайджест НД ►
18 июля, 20:20

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция