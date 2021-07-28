НАБУ и САП обратились с ходатайством о взятии под стражу Януковича и его сына

НАБУ и САП обратились в Высший антикоррупционный суд с ходатайством об избрании мер пресечения в виде содержания под стражей экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.



«Они являются подозреваемыми по делу о завладении резиденцией "Межигорье" путем злоупотребления своим служебным положением», — говорится в сообщении.



Действия экс-президента и его сына квалифицированы по ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением; легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Александру Януковичу инкриминируется также ч.5 ст.27 (пособничество) УК Украины.



НАБУ расследует дело с декабря 2019 года, материалы уголовного производства насчитывают более 1500 томов.



26 октября 2020 года ВАКС отказал в удовлетворении ходатайства детектива НАБУ, согласованного прокурором САП о применении меры пресечения в виде содержания под стражей Януковича, подозреваемого в незаконном завладении государственной резиденцией Межигорье.