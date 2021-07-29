Мэр Мариуполя рассказал о планах на морской порт

Государственное предприятие «Мариупольский морской торговый порт» получит инвестиции при условии, что государство вложит деньги в развитие других, сопутствующих объектов. Об этом рассказал городской голова Мариуполя Вадим Бойченко на всеукраинском форуме «Украина 30. Децентрализация».



Бойченко рассказал, что из-за боевых действий порт потерял существенную долю работы. Произошло снижение объемов перевалок грузов в 17 миллионов тонн до 5 миллионов тонн.



Для того, чтобы вернуть производственные обороты, в Мариуполе развивается аграрный сектор, уверен мэр.



«Мы строим бетонную дорогу, которая будет объездной, и мы с претензией на то, чтобы в два раза сегодня увеличить количество перевалок в порту Мариуполя», – добавил Бойченко.



По его словам, развитие порта позволит создать более 1,5 тысяч рабочих мест, а инвестиции. Вложенные в строительство дороги и других объектов, окупятся за пять лет.