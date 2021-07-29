Для жителей и переселенцев: В Краматорске приняли программу «Доступная ипотека 0%»

В Краматорске утвердили городскую программу удешевления стоимости кредитов на жилье «Доступная ипотека 0%», сообщает пресс-служба горсовета.



Программа рассчитана на 2021-2025 годы и реализуется одновременно с государственной программой «Доступная ипотека 7%». Таким образом город планирует обеспечивать дополнительную компенсацию заемщику к предоставленной в рамках госпрограммы.



«Цель инициативы – погашение 7% за счет бюджета города в течение действия программы. То есть жителям или внутренне перемещенным лицам, для которых Краматорск уже стал домом, это позволит получить ипотечное кредитование без процентов», – пояснили в горсовете.



Для участия в программе не ставятся условия по наличию определенной профессии будущих владельцев жилья. Единственное дополнительное условие – заемщики должны работать и платить налоги именно в Краматорске, тем самым делая свой вклад в развитие города.



Кроме того, жилье, которое будет приобретено в рамках программы, должно находиться на территории Краматорской громады.