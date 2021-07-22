Ипотека под 3%: На портале «Дія» открыли новый прием заявок переселенцев на получение кредита

На портале «Дія» открыли прием заявлений на второй розыгрыш льготных ипотечных кредитов для внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщается на странице «Дії» в Facebook.



«Вчера некоторые уже выиграли возможность взять льготный кредит на жилье, а сегодня мы открываем прием заявок на новый розыгрыш, чтобы предоставить доступные кредиты большему количеству переселенцев», – говорится в сообщении.



Для того, чтобы принять участие в розыгрыше кредитов второго транша, нужно перейти на портал «Дія» и подать заявление.



При этом уточняется, что заявления с прошлого розыгрыша остаются актуальными, подавать новые повторно не нужно.



Что касается сроков проведения второго розыгрыша, сообщается, что следующие определения победителей будут проводиться не реже одного раза в четыре месяца. Точной даты пока нет.

21 июля Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежьжилье) определил первых 150 победителей программы льготных ипотечных кредитов под 3% для внутренне перемещенных лиц. Программа реализуется за счет 25,5 миллионов евро от немецкого государственного банка развития KfW. Победители определялись путем случайного выбора с помощью генератора случайных чисел RandomPicker. Победители получат кредиты в рамках средств первого транша в общей сумме 5 млн евро.