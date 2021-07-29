На Луганщине под автомобилем СБУ нашли взрывное устройство

Правоохранители проверяют сообщение об обнаружении под одним из служебных автомобилей управления СБУ в Донецкой и Луганской областях вероятно взрывного устройства. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Луганской области.



«В 14:22 в дежурную часть Северодонецкой полиции поступило сообщение от дежурного 3 управления ГУ СБ Украины в Донецкой и Луганской областях о том, что под одной из служебных автомобилей они обнаружили неизвестный предмет, который может быть взрывным устройством», — говорится в сообщении.



Сотрудники эвакуированы, территория вокруг места происшествия оцеплена полицейскими.



Установлено, что во время заезда служебной машины на территорию управления сотрудником охраны был обнаружен подозрительный предмет, прикрепленный к днищу автомобиля, из которого торчат несколько проводов разного цвета.



Сейчас взрывотехники отрабатывают место происшествия, из-под машины изъята сумка с неизвестным устройством.



В СБУ подтвердили минирование автомобиля сотрудника спецслужбы. Об этом заявил в комментарии «Радио Свобода» пресс-секретарь ведомства Артем Дехтяренко.



«Информация о минировании автомобиля сотрудника СБУ в Луганской области соответствует действительности. Сейчас продолжаются оперативно-следственные действия. Дополнительную информацию сообщим позже», — сказал он.