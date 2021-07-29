Данилов рассказал о повестке дня выездного заседания СНБО на Донетчине

Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины состоится 30 июля в Донецкой области. В повестке дня заседания – восемь вопросов. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телеканала «Украина 24».



Он также отметил, что подобные выездные заседания будут проводиться чаще, покольку проблемы есть не только в столице.



«Заседание, которое пройдет завтра, будет происходить на территории Донецкой области. Повестка дня сформирована, президент ее согласовал», – сказал Данилов.



По его словам, в повестку дня вошли вопросы границы, безопасности в энергетическом секторе, медицины, водоснабжения и другие.



«Это будет практика выездных заседаний, потому что мы должны привлекать органы самоуправления, и кроме Киева есть большое количество мест, на которые мы должны обращать внимание», – резюмировал секретарь СНБО.

Читайте также: Вопрос тарифов на электричество вынесут на заседание СНБО