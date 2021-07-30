У абонентов донецкого мобильного оператора появляются виртуальные российские номера

Жители отдельных районов Донецкой области сообщают в соцсетях, что теперь к их мобильным номерам «Феникс» добавили новые номера, которые доступны в России с кодом +7958. Однако данный переход затронул лишь вызовы с номеров за пределы ОРДО, то есть во время звонка на указанный новый номер происходит прямое соединение с «Фениксом».



Абонентам российских операторов на территории РФ приходят СМС-уведомления о том, что абоненты (их контакты) с номерами «Феникс» теперь доступны по номеру с кодом +7958. При этом сам российский номер, который пишут в СМС, имеет не только другой код, но и полностью отличается от номера «Феникс» конкретного абонента. В уведомлении этот номер указан как «московский регион, оператор Sprint», пишет Телеграм-канал Dontel.



Стоимость вызова на такой номер «согласно тарифному плану оператора связи» (списываются, например, минуты за разговор, а не деньги, как при международном соединении). При этом, при поиске данного кода +7958 в сети есть информация, что это «Виртуальный оператор сотовой связи».