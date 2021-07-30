Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

У абонентов донецкого мобильного оператора появляются виртуальные российские номера

30 июля 2021, 09:00

У абонентов донецкого мобильного оператора появляются виртуальные российские номера

Жители отдельных районов Донецкой области сообщают в соцсетях, что теперь к их мобильным номерам «Феникс» добавили новые номера, которые доступны в России с кодом +7958. Однако данный переход затронул лишь вызовы с номеров за пределы ОРДО, то есть во время звонка на указанный новый номер происходит прямое соединение с «Фениксом».

Абонентам российских операторов на территории РФ приходят СМС-уведомления о том, что абоненты (их контакты) с номерами «Феникс» теперь доступны по номеру с кодом +7958. При этом сам российский номер, который пишут в СМС, имеет не только другой код, но и полностью отличается от номера «Феникс» конкретного абонента. В уведомлении этот номер указан как «московский регион, оператор Sprint», пишет Телеграм-канал Dontel.

Стоимость вызова на такой номер «согласно тарифному плану оператора связи» (списываются, например, минуты за разговор, а не деньги, как при международном соединении). При этом, при поиске данного кода +7958 в сети есть информация, что это «Виртуальный оператор сотовой связи».

Еще по теме

Прочее
мобильный оператор
Организации
ДНР Феникс

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:18
Новые правила пересечения КПВВ и границы начнут действовать с 5 августа
10:04
«ЛНР»: 117 заболевших и 8 умерших от ковида за сутки
09:12
В Донецке «полиция ДНР» задержала двоих подростков в троллейбусе за выкрик «генералу»
09:00
У абонентов донецкого мобильного оператора появляются виртуальные российские номера
23:13
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 29 июля
19:45
ОБСЕ зафиксировала повреждение гражданского объекта в Донецке
19:21
«ДНР» обещает в сентябре начать повторную вакцинацию от коронавируса
16:48
«ДНР» сообщила о 276 новых случаях коронавируса. 29 человек умерли
16:46
В Донецке задержали расхитителей склепа
16:18
В «ЛНР» рассказали, что их справки о вакцинации не всегда признаются в России
14:03
«ДНР» насчитала более 40 недостроенных домов
13:52
В «ЛНР» рассказали о росте заболеваемости ОРВИ и COVID-19
10:35
«ЛНР» заявила о 83 новых заболевших и 8 умерших от ковида
09:35
Жители Донецка жалуются на местный «банк ДНР»
09:00
«ЛНР» получила российскую вакцину «Спутник Лайт». Количество доз не называют
все новости
11:18
Новые правила пересечения КПВВ и границы начнут действовать с 5 августа
11:18
Несколько жителей разных украинских городов задержаны за антигосударственные призывы
10:55
В Донецкой области ковидом заболели еще 69 человек
10:28
Минздрав анонсировал продление карантина в Украине
10:04
«ЛНР»: 117 заболевших и 8 умерших от ковида за сутки
09:56
Облстат: Средняя зарплата на Донетчине – 15 тысяч гривен
09:12
В Донецке «полиция ДНР» задержала двоих подростков в троллейбусе за выкрик «генералу»
09:00
У абонентов донецкого мобильного оператора появляются виртуальные российские номера
08:45
ООС: На Донбассе в четверг было 9 обстрелов, утро пятницы началось тихо
08:12
В Украине выявили 962 случая коронавируса за сутки
23:13
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 29 июля
22:42
В США конгрессмены поддержали увеличение финансовой помощи Украине
22:06
Беспилотник ОБСЕ обстреляли на Донетчине
20:51
Миссия ЕС будет сотрудничать с НГУ в вопросах безопасности на Донбассе
20:17
Без личного посещения: В ПФУ назвали условия для автоматического назначения пенсий жителям ОРДЛО
все новости
ВИДЕО
За выезд из Донбасса через Россию больше не штрафуют. Дайджест НД ►
25 июля, 21:40
Манипуляции «ДНР» и «ЛНР» со СНИЛС. Что с вакцинами в Донецке? Донбасс сегодня ►
24 июля, 21:45
Взрывы в Донецке и десант «Единой России». Дайджест НД ►
18 июля, 20:20

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция