Один пострадавший в результате взрыва на шахте «Покровское» умер в больнице

Один человек, пострадавший в результате взрыва на шахтоуправлении «Покровское» умер в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе группы «Метинвест».



«От полученных травм в больнице скончался один человек — сотрудник подрядной организации. Остальные люди, находившиеся в шахте в момент взрыва, находятся под медицинским наблюдением, им оказана необходимая помощь», — говорится в официальном сообщении «Метинвеста».



Уточняется, что из десяти пострадавших, четверо — работники шахтоуправления, а шестеро — работники подрядной организации.



Создана комиссия по расследованию причин аварии.



Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Донецкой области, открыто уголовное производство с квалификацией по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).



Ш/у «Покровское» (ранее — «Красноармейская-Западная № 1») — крупнейший в Украине производитель коксующего угля. Metinvest B. V. в марте-2021 установил контроль над ЧАО «Шахтоуправление «Покровское», миноритарием которого группа стала в 2018 году.