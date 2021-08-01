Шевченко покидает пост главного тренера сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко уходит с должности в национальной команде. Он сообщил, что сегодня истек срок его контракта.



«Сегодня истек мой контракт с Украинской ассоциацией футбола, я провел пять лет с главной командой страны. Это была упорная работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол. Я благодарен президенту и исполкому УАФ за предоставленную возможность поработать со сборной Украины, благодарен каждому игроку, каждому человеку кто помогал и был причастен к команде», – написал Шевченко в Facebook.



«Большая благодарность всем болельщикам за поддержку и критику. Вместе нам удалось показать, что наш футбол может быть конкурентным, результативным и интересным. С верой в Украину», – добавил он.



Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 года. Под его руководством Украина напрямую квалифицировалась на Евро-2020, где впервые в истории вышла в четвертьфинал. В решающем поединке сборная Украины проиграла сборной Англии со счетом 4:0.