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Суд разрешил заочное расследование в отношении Януковича по делу о расстрелах на Майдане

02 августа 2021, 10:50

Суд разрешил заочное расследование в отношении Януковича по делу о расстрелах на Майдане

Печерский районный суд Киева разрешил проведение заочного расследования в отношении экс-президента Виктора Януковича по делу об убийствах протестующих на Майдане в 2014 году. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Там напомнили, что Янукович скрывается от украинских правоохранителей на территории России.

По данным следствия, Янукович, «желая прекратить массовые акции протеста, которые ставили под угрозу его пребывания у власти, используя имеющиеся полномочия президента Украины, действуя в составе организованной группы совместно с бывшими главой СБУ и министром внутренних дел, не позднее 18 февраля 2014 организовал применения сотрудниками правоохранительных органов без соответствующих оснований и с нарушением норм действующего законодательства специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов».

Такие действия привели к массовым жертвам среди митингующих в центральной части Киева с 18 по 20 февраля 2014 года, в том числе к убийству 62 человек.

Януковичу инкриминируется организация в составе преступной группировки, в которую входили бывшие руководители правоохранительных органов и другие экс-чиновники, с 18 по 20 февраля 2014 незаконного препятствования проведению митингов, превышение сотрудниками правоохранительных органов власти и служебных полномочий, умышленных убийств и законченных покушений на убийства, причинение умышленных тяжких телесных повреждений, а также организация террористического акта.

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