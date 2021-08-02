Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

За текущие сутки боевики трижды нарушили «тишину» на Донбассе

02 августа 2021, 20:20

За текущие сутки боевики трижды нарушили «тишину» на Донбассе

Пророссийские боевики с начала текущих суток три раза нарушили режим тишины на Донбассе. Об этом сообщили в штабе ООС.

Вблизи населенного пункта Опытное боевики открыли огонь из минометов 82-го калибра. Неподалеку Причепиловки НВФ вели огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского БПЛА «Орлан-10» с пересечением линии соприкосновения.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет. На обстрелы пророссийских боевиков ВСУ открывали огонь. Обо всех фактах нарушений со стороны так называемых «ЛНР» и «ДНР» украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

Вместе с тем, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали 1 гектар территории и обнаружили 64 взрывоопасных предмета.

За минувшие сутки боевики четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе.

Еще по теме

Прочее
ситуация на фронте Штаб ООС

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:18
«ДНР» устроила в Донецке выступление подростков в форме ВДВ
14:14
«ЛНР»: Двое мужчин погибли от отравления углекислым газом в копанке
13:58
Пушилин исключил возвращение ОРДЛО под контроль Украины. Это нарушение «Минска»
12:41
Боевики угрожали сбить беспилотник ОБСЕ
09:38
«ЛНР» за сутки зарегистрировала 11 летальных случаев от ковида
09:22
В «ДНР» хотят, чтобы дончане сами покосили траву у «Донбасс Арены»
23:50
Донбасс. Итоги недели 26 июля - 1 августа
21:40
На КПВВ вернули тесты. Когда Донецк получит украинские пенсии. Дайджест НД ►
11:19
В «ЛНР» заявили о 151 новом случае ковида за сутки и четырех смертях
10:58
Донецкий мобильный оператор рассказал, кому присваивают российские номера
21:50
Кремль начал новую войну против Украины. Теперь судебную ►
17:28
В ОБСЕ рассказали о подробностях взрыва в Донецке
11:56
«ДНР» сообщила о 319 новых случаях коронавируса. 11 пациентов умерли
10:31
«ЛНР» на два месяца отменила комендантский час
09:54
«ЛНР»: За сутки зарегистрировано 32 новых случая заболевания коронавирусом
все новости
20:20
За текущие сутки боевики трижды нарушили «тишину» на Донбассе
18:59
«Киев продолжит терять связи с Москвой» — глава МИД Украины Кулеба написал статью, в которой ответил Путину
17:35
СБУ разоблачила организацию, которая готовила массовые беспорядки на востоке Украины. Ее курировал нардеп
17:03
Арестович об очном заседании ТКГ: Мы бы предпочли пока сохранить режим видеосвязи
16:26
Лишил свободы гражданку Украины: «Судье ДНР» заочно объявили о подозрении
16:18
«ДНР» устроила в Донецке выступление подростков в форме ВДВ
15:51
Грызлов предложил вновь сделать встречи ТКГ очными в Минске
15:14
В России украинца осудили на три года по обвинению в попытке вывезти компоненты к ЗРК
14:27
«Шахтер» и «Заря» узнали возможных соперников в плей-офф квалификации еврокубков
14:14
«ЛНР»: Двое мужчин погибли от отравления углекислым газом в копанке
13:58
Пушилин исключил возвращение ОРДЛО под контроль Украины. Это нарушение «Минска»
13:38
На Луганщине за воскресенье подтверждено шесть новых случаев ковида
12:47
Украинцев ждут длинные выходные ко Дню независимости
12:41
Боевики угрожали сбить беспилотник ОБСЕ
12:24
СБУ: Разоблачена схема хищения денег на лечебный корпус для участников АТО/ОСС
все новости
ВИДЕО
На КПВВ вернули тесты. Когда Донецк получит украинские пенсии. Дайджест НД ►
01 августа, 21:40
Кремль начал новую войну против Украины. Теперь судебную ►
31 июля, 21:50
За выезд из Донбасса через Россию больше не штрафуют. Дайджест НД ►
25 июля, 21:40

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция