За текущие сутки боевики трижды нарушили «тишину» на Донбассе

Пророссийские боевики с начала текущих суток три раза нарушили режим тишины на Донбассе. Об этом сообщили в штабе ООС.



Вблизи населенного пункта Опытное боевики открыли огонь из минометов 82-го калибра. Неподалеку Причепиловки НВФ вели огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.



Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского БПЛА «Орлан-10» с пересечением линии соприкосновения.



Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет. На обстрелы пророссийских боевиков ВСУ открывали огонь. Обо всех фактах нарушений со стороны так называемых «ЛНР» и «ДНР» украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.



Вместе с тем, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали 1 гектар территории и обнаружили 64 взрывоопасных предмета.

За минувшие сутки боевики четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе.