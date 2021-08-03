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Зеленский: Крым и Донбасс все равно вернутся, это вопрос времени

03 августа 2021, 12:06

Зеленский: Крым и Донбасс все равно вернутся, это вопрос времени

Блокирование контактов и переписывание истории не поможет сделать неподконтрольные территории Донбасса и аннексированный Крым — российской территорией. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Дом».



«Я знаю, что блокируют контакт. Но я уверен, что это невозможно все равно, потому что — ты любишь эту страну или не любишь. Вот любишь — ты украинец, не любишь — ты гость, путешественник. Вот эти люди, которые оккупировали, — они никогда не будут любить Крым так, как любим мы», — сказал Зеленский.

Чем больше Киев дает возможностей и обеспечивает доступность для обычных людей на линии соприкосновения, тем быстрее любые контакты ограничивает оккупационная власть отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), добавил президент. Зеленский считает, что невозможно привить любовь к той территории, на которую люди пришли с захватническими целями.

«Невозможно это привить. Это мое. Я этот Крым знаю. Мы ходили на Ай-Петри. Кастрополь, Жуковка, палатка. Прыгаешь с 14 м со скалы. Удивлял свою будущую супругу тогда: "Вот, смотри, как я могу". Тряслись коленки, но прыгал. Это я. Я там жил. Это моя земля, это не их земля. Они не будут здесь. Их поколения здесь расти не будут. И дети их тут не находятся. И умирать они за нашу землю не будут. Это никогда не будет российской территорией», — подчеркнул президент.

Зеленский назвал возвращение оккупированных территорий под контроль Украины вопросом времени.

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