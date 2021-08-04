Кулеба исключил повышенный тон и шантаж на встрече Зеленского с Байденом

На встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена не будет «повышенных тонов» или какого-то шантажа, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.



«У президентов есть ряд крупных тем. Но какими бы они ни были, не будет никаких "повышенных тонов" или какого-то шантажа. Будет разговор союзников, которые совместно работают над решением сложных проблем безопасности и процветания Украины, Европы и евроатлантического пространства», — написал Кулеба на своей странице в Facebook.

По словам главы МИД, Зеленский поедет в США «в сильной позиции, сразу после масштабного в истории Украины международного события: учредительного саммита Крымской платформы, на который в Киев приедут более трех десятков наших партнеров, в том числе высокая делегация из США».



Кулеба отметил, что уже находится в США вместе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, где они будут готовить первый официальный визит Зеленского в Вашингтон, который состоится 30 августа по приглашению Байдена.



«Встретимся здесь с ключевыми людьми: советником президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном, госсекретарем Энтони Блинкеном, сенаторами и американскими аналитиками», — рассказал министр.