Угрожавшего подорвать гранату в здании Кабмина задержала полиция

Задержание Владимира Прохнича. Фото: Киев оперативный / Facebook

Обновлено. После переговоров с полицией мужчина с гранатой сдался, его задержали.



Неизвестный мужчина прошел в здание Кабинета министров и угрожает подорвать гранату. Соответствующее видео опубликовал пользователь Facebook Игорь Бондарчук.



На видео присутствует нецензурная лексика.





Территория вокруг здания правительства перекрыта, на место происшествия приехал спецназ.





Сейчас с мужчиной проводятся переговоры, сообщили в МВД. На месте происшествия присутствует руководство Нацполиции и полиции Киева.



О требованиях захватившего здание пока неизвестно.



Мужчина с гранатой — ветеран АТО, сообщил депутат Ирпенского горсовета Антон Головенко. Он отметил, что знает его. «Но я не знаю, что там за ситуация. Может нервный срыв. Он нормальный адекватный парень. Он инвалид войны», — добавил Головенко.



По данным СМИ, человека с гранатой зовут Владимир Прохнич. Эту информацию в эфире телеканала «Украина 24» подтвердил Головенко.



Прохнич — бывший боец батальона «Айдар», предприниматель из Ирпеня Киевской области.