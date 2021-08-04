Первое «золото» Украины на Олимпиаде в Токио завоевал борец Беленюк

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк завоевал золотую медаль Олимпиады в Токио в категории до 87 килограммов.



В финальной схватке против Виктора Лоринца из Венгрии украинец победил со счетом 5:1.



После финала Беленюк рассказал в комментарии телеканалу «UA:Перший», что получил тяжелую травму за три недели до начала Олимпийских игр. «Только вера тренера в меня дала мне возможность реализовать мою мечту», — подчеркнул он.



На вопрос, планирует ли он завершить спортивную карьеру, 30-летний борец сказал, что не готов сейчас ответить. «Не хочу сейчас делать каких-то громких заявлений. Мне нужно все полностью понять. Считаю, что сейчас мне нужно отдохнуть, заниматься своей политической деятельностью — сейчас я смогу посвятить этому все свое время», — заявил Беленюк, который также является народным депутатом.



На старте турнира Беленюк был сильнее действующего чемпиона Европы серба Зураба Датунашвили — 3:1.



В четвертьфинале украинец победил сильнее алжирца Башира Сид Азара. В полуфинале Беленюк одержал победу над Иваном Гуклеком из Хорватии со счетом 7:1.