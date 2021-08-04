Шахтеры Донетчины получат часть долгов по зарплате к своему празднику

На погашение долгов по зарплатам шахтерам Донецкой области в августе должны выделить 350 миллионов гривен. Об этом сообщил директор департамента развития базовых отраслей промышленности Донецкой облгосадминистрации Артем Литвинов на брифинге главы ДонОГА.



По его словам, из 691 миллиона гривен в этом году долг составил 370 миллионов.



«Ожидаем 160 млн гривен, это план августа, и еще будет перераспределение по реструктуризации, где-то 190 млн гривен на Донецкую область припадет. То есть 350 млн гривен в этом месяце мы ожидаем получить. Ко Дню шахтера должны выплатить», – сказал Литвинов.



Он отметил, что пока только одна государственная шахта в регионе не имеет задолженности по заработной плате – это госпредприятие «Добропольеуголь-добыча».



На шахте «Краснолиманской», по его словам, улучшается ситуацию с выплатой задолженности.