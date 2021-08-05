10 лет тюрьмы боевику «ДНР»: Приговор суда вступил в силу

Судебный приговор участнику незаконных вооруженных формирований «ДНР» вступил в законную силу. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.



Боевик Александр Скобляк 1 июля был приговорен к 10 годам лишения свободы.



Злоумышленник признан виновным по части 2 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и части 1 статьи 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.



Контрразведчики задержали боевика в мае 2021 года на линии соприкосновения. Отмечается, что злоумышленник собирал разведданные о подразделениях Вооруженных сил Украины.