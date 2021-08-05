Умер шестой горняк, пострадавший при взрыве на шахте «Покровское»

В больнице Краматорска скончался шестой горняк, пострадавший в результате взрыва на шахте шахтоуправления «Покровское» 31 июля. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.



«В 12:20 остановилось сердце шестого шахтера, пострадавшего в результате взрыва на шахте "Покровское"», — рассказал Волынец.

31 июля на шахте шахтоуправления «Покровское» в поселке Удачное Покровского района Донецкой области произошел взрыв. В результате аварии 10 горняков были госпитализированы. Среди пострадавших – четыре работника шахтоуправления и шесть работников подрядной организации.



По факту происшествия было открыто уголовное производство с предварительной квалификацией «нарушение правил безопасности».