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Умер шестой горняк, пострадавший при взрыве на шахте «Покровское»

05 августа 2021, 13:22

Умер шестой горняк, пострадавший при взрыве на шахте «Покровское»

В больнице Краматорска скончался шестой горняк, пострадавший в результате взрыва на шахте шахтоуправления «Покровское» 31 июля. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«В 12:20 остановилось сердце шестого шахтера, пострадавшего в результате взрыва на шахте "Покровское"», — рассказал Волынец.

31 июля на шахте шахтоуправления «Покровское» в поселке Удачное Покровского района Донецкой области произошел взрыв. В результате аварии 10 горняков были госпитализированы. Среди пострадавших – четыре работника шахтоуправления и шесть работников подрядной организации.

По факту происшествия было открыто уголовное производство с предварительной квалификацией «нарушение правил безопасности».

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