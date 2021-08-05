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В Краматорске школе присвоили имя убитого боевиками Степана Чубенко

05 августа 2021, 17:52

В Краматорске школе присвоили имя убитого боевиками Степана Чубенко

Степан Чубенко. Фото: Facebook Сталина Чубенко Степан Чубенко. Фото: Facebook Сталина Чубенко

В Краматорске общеобразовательную школу I-III ступеней №12 переименовали в Краматорское учреждение общего среднего образования №12 имени Степана Чубенко.

Такое решение было принято сегодня на внеочередной сессии Краматорского городского совета. Депутаты почтили память убитого боевиками «ДНР» в 2014 году 16-летнего подростка минутой молчания.

Уроженец Краматорска Степан Чубенко учился в этой школе. С инициативой о переименовании выступил трудовой коллектив учреждения и местные активисты.

Степан Чубенко был активным участником патриотических митингов и самостоятельно снимал с городской площади Краматорска флаг незаконной организации «ДНР». Его задержали в Донецке, когда он поездом возвращался из Киева в родной Краматорск. По одной из версий, боевики обнаружили у подростка сине-желтую ленту и шарф футбольного клуба «Карпаты». Подростка жестоко пытали и расстреляли в июле 2014 года в селе Кузнецово-Михайловка Донецкой области. Похороны Чубенко состоялись 8 ноября 2014 года. 

Посмертно Степан Чубенко был награжден орденом «За мужество» III степени и удостоен звания «Народный герой Украины».

Правоохранители установили подозреваемых в похищении, применении пыток и убийстве подростка – это члены незаконного вооруженного формирования «Керчь» Вадим Погодин (комбат), Максим Сухомлинов и Юрий Москалев. 

В июне 2017 года в Ялте был задержан Вадим Погодин. В июле того же года Генеральная прокуратура Украины обратилась к России с просьбой выдать его, однако Погодина наоборот отпустили.

В ноябре 2017 суд в Торецке заочно приговорил к пожизненному заключению Погодина, Москалева и Сухомлинова. По информации следствия, все трое подозреваемых скрываются на территории России или аннексированного ею Крыма.

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