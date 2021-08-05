Главе миссии ООН по правам человека удалось поговорить с 4 заключенными в Луганске

Сегодня, 5 августа, глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер посетила в СИЗО в неподконтрольном Луганске. Правозащитницу допустили к четверым незаконно удерживаемым людям – они находятся под стражей.



В пресс-службе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине «Новостям Донбасса» сообщили, что Богнер смогла побеседовать с каждым из заключенных в течение 10 минут в конфиденциальной обстановке.



Имена незаконно удерживаемых не называют.



«Госпожа Богнер надеется, что конфиденциальный доступ сотрудников Миссии к лицам, содержащимся под стражей, будет продолжен», – отметили в пресс-службе.



Также сегодня глава Мониторинговой миссии посетила поселки Березовское, Голубовское и Донецкий, где побеседовала с мирными жителями, которые были ранены в результате боевых действий. Она также посетила Золотое, где ознакомилась с повреждениями гражданской инфраструктуры.