СБУ: Раскрыта схема «отмывания» денег с отдыха российских военных и боевиков в Крыму

Служба безопасности Украины объявила о разоблачении масштабного механизма «отмывания» денег, полученных от противоправной деятельности на территории оккупированного Крыма.



Как сообщает пресс-центр спецслужбы, злоумышленники предоставляли курортные услуги боевикам ОРДЛО и военным РФ, а взамен получали за это миллионные прибыли ежемесячно.

По данным следствия, схему организовало руководство одного из санаториев, расположенного в крымских Саках. «После временной аннексии полуострова оздоровительное учреждение перерегистрировали в органах оккупационной администрации и подписали соглашение с Министерством обороны РФ», — рассказали в СБУ.



Когда все руководство санатория переехало в Киев, то на неподконтрольной территории остался только генеральный директор санатория, который является депутатом Сакского городского совета от одной из российских партий.



«Чтобы "киевское" руководство санатория получало деньги, злоумышленники придумали схему. В Украине они зарегистрировали "зеркальную" юридическое лицо, руководителями и сотрудниками которой являются граждане Украины. На ее счета переводили средства для перевода их в наличность. Легализовали деньги через операции по купле-продаже ценных бумаг», — отмечается в сообщении спецслужбы.



В ходе обысков, проведенных по месту жительства фигурантов, правоохранители изъяли печати, штампы, оттиски, документацию и электронную переписку.



Сейчас одному из организаторов «схемы» и его сообщнице сообщено о подозрении по части 3 статьи 27, части 2 статьи 28 и статьи 220-2 (фальсификация финансовых документов и отчетности финансовой организации, сокрытие неплатежеспособности финансового учреждения или оснований для отзыва (аннулирования) лицензии финансового учреждения) Уголовного кодекса .



Продолжаются следственные действия для установления причастности к преступной деятельности других лиц, добавили в СБУ.