За прошедшие сутки, 5 августа, в отдельных районах Донецкой области выявили 210 заболевших коронавирусной болезнью. Кроме того, 214 ранее заболевших выздоровели, а 21 человек умер.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



Всего там подтверждают 49 535 случаев коронавируса. Из них уже выписано 40 979 пациентов, а 3 672 человека умерли.



Также за сутки выявлено 153 заболевших пневмониями, из них госпитализировано 107 человек. Всего на лечении находится 1 824 пациента с пневмониями, из них 756 на кислородной поддержке (+49 за сутки).



В отдельных районах Луганской области за 5 августа выявили 111 новых заболевших ковидом, сообщает «Минздрав» группировки «ЛНР».



Кроме того, вчера были выписаны 43 пациента, а 6 человек умерли.



За все время пандемии в ОРЛО подтверждают 7 115 случаев заражения коронавирусом. Из них 5 600 пациентов выздоровели, а 634 человека умерли.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольной территории.