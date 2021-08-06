В горсовете Часов Яра на Донетчине проходят обыски

В здании городского совета Часов Яра на Донетчине сегодня проходят обыски. Следственные действия проводят работники Департамента стратегических расследований Нацполиции, передает «Вільне радіо».



Обыски связаны с деятельностью городского головы Дмитрия Верзилова.



Депутат Часовоярского горсовета Олег Столбовский сообщил, что правоохранители зачитали мэру его права и начали обыски по кабинетам.



«Здесь СБУ, прокуратура. Они приехали в 9 утра, не менее 15-20 человек в гражданской одежде, но в жилетах. В 9:30 мэр подъехал, они зачитали ему права, завели его, никого не подпускают. Сейчас обыски по кабинетам», – рассказал он.



Информацию об обысках в Часовоярском горсовете подтвердила также Ирина Тишакова, начальница отдела по вопросам взаимодействия с органами местного самоуправления, здравоохранения, образования, культуры и спорта Бахмутской райгосадминистрации. Утром 6 августа она находилась в Часов Яре для проведения конкурса на должность директора местной школы №15. Конкурс не состоялся, поскольку большинство членов конкурсной комиссии не явились.



«Я с Чубатенко разговаривала (член комиссии, заместитель начальника отдела образования, молодежи и спорта Часовоярского горсовета Елена Чубатенко, – Ред.). Она говорит: "Я не могу, у меня допрос идет, изымают документы, следователь не позволяет, сейчас идут процессуальные действия"», – рассказала представительница Бахмутской райгосадминистрации.



Обыски проходят и в отделе образования Часовоярского горсовета.



«Там были мужчины, которые выполняли какие-то следственные действия. Я в дверях это увидела. Елена Ивановна общалась со следователем», – уточнила Тишакова.

Дмитрий Верзилов был избран мэром Часов Яра на выборах 25 октября 2020 года. Он баллотировался от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и набрал 44,03% голосов.