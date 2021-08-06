Для взрыва хватит искры: Правозащитник рассказал о копанках и метане в подвалах домов в ОРЛО

Группировка «ЛНР» абсолютно не контролирует использование недр, потому копанки растут, а люди подвергают себя смертельной опасности. Об этом рассказал основатель «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский в эфире телеканала «Дом».



Недавно на временно неподконтрольной территории Луганской области погибли два человека: 1987 и 1993 года рождения. Ночью они пошли в копанки собирать уголь и отравились углекислым газом.



По словам Лисянского, копанки при «ЛНР» не то что не закрыты, они растут, как грибы.



«Потому что на временно оккупированной территории нет абсолютно никакого контроля за недрами. Антрацитовский, Перевальский районы – это уникальные места в Украине, где очень высококачественный уголь выходит прямо на поверхность. И что делают оккупанты? Они просто подгоняют тракторы или экскаваторы и начинают копать, создавать новые копанки. Но надо понимать, что в Перевальском, Антрацитовском районах, со стороны Хрустального, есть газ – метан. Надо знать карту и геологию газоносности пластов. Они это все бросают после того, как выкопали и забрали уголь открытым способом. Рекультивация не проводится. Выделяется газ и затем скапливается. Если его не проветривать, он просто скапливается и достаточно одного вдоха, чтобы человек умер. Что и случилось вот недавно с людьми, которые пошли копать уголь», – сказал правозащитник.



Он отмечает, что такое положение сложилось после того, как Украина потеряла контроль над этими территориями и развитие остановилось, много поселков остались не газифицированы. А поскольку там безработица, люди идут добывать уголь на зиму в копанках. Но это не единственная проблема.



«Есть целый комплекс проблем. Этот метан выходит по трещинам и скапливается в подвалах жилых домов, в погребах. Малейшее воспламенение или искра может привести ко взрыву, что повлечет гибель местных жителей. И такие случаи уже зафиксированы. Буквально недавно оккупанты распространяли памятку о том, как необходимо проветривать свои подвалы и погреба», – говорит Лисянский.



Правозащитник подчеркивает, что боевики за 7 лет разграбили и уничтожили эти районы, а теперь уже последствия их управления начинают уничтожать эту территорию.



«Реки пересыхают, газ взрывается, копанки растут в геометрической прогрессии. Люди уголь по копанкам ночами собирают и умирают. Что может быть дальше от их управления? Можем только предполагать, что ситуация будет усугубляться», – резюмировал Лисянский.