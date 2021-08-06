Вода в ОРДЛО становится роскошью – Лисянский

На неподконтрольной Украине части Донбасса жители испытывают нехватку питьевой воды. Об этом рассказал основатель «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский в эфире телеканала «Дом».



По его словам, в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые контролируют группировки «Л-ДНР», не ремонтируются в полном объеме трубопроводы, по которым идет вода. Соответственно, происходит много утечек, пока она доходит до конечного потребителя.



«К примеру, город Антрацит. Вода подается раз в 10 дней. В девятиэтажке по улице Ткаленко она не вытягивает на седьмой этаж. Люди наполняют ванны дождевой водой. Такая же ситуация в Ровеньках. Ситуация в шахтерских поселках, ну, я про нее вообще молчу. Там воды нет. Люди пытаются набирать ее из колодцев. Но, в связи с тем, что копанки, нарушена тектоника, ситуация ухудшается, и колодцы уходят под землю, мельчают. Вода пропадает. Ей неоткуда возобновлять водоприток», – отмечает Лисянский.



Он подчеркивает, что люди уже готовы согласиться на подачу воды хоть раз в неделю, лишь бы она была.



«И таким образом вода, что необходима для жизни, в первую очередь, сейчас считается на оккупированных территориях роскошью. Люди даже согласны, чтобы она была раз в неделю. Люди к этому привыкают постоянно. Даже к таким условиям», – констатирует правозащитник.