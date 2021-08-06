На Донетчине охотник получил 13 лет тюрьмы за убийство подростка

В Донецкой области охотника, который из ружья убил 15-летнего подростка, лишили свободы на 13 лет. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.



«Орджоникидзевским районным судом Мариуполя вынесен приговор 35-летнему мужчине, признанному виновным в совершении умышленного убийства из хулиганских побуждений (п. 7 ст. 2 ст. 115 УК Украины). Суд назначил стрелку наказание в виде 13 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.



В прокуратуре напомнили, что вечером 8 декабря 2018 года житель села Рыбинское Волновахского района, возвращаясь с охоты, совершил из окна автомобиля, в котором он находился на пассажирском сиденье, несколько выстрелов из охотничьего ружья.



В результате хаотичной стрельбы 15-летний подросток, который находился на улице в компании друзей, получил множественные огнестрельные ранения поясничной области и бедра с проникновением в брюшную полость и мягкие ткани в районе позвоночника. В тяжелом состоянии парня доставили в городскую больницу, где он впоследствии скончался.