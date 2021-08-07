В Украине – снова тысяча заболевших ковидом

В Украине по состоянию на утро 7 августа зафиксировано 1054 новых случая заболевания COVID-19. Выздоровели 1 393 человека, 20 – умерли от осложнений, вызванных вирусом. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 258 532 человек, выздоровели 2 190 686 человек, летальных случаев – 53 085.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (176), Харьковской (100), Одесской (76), Днепропетровской (75) и Херсонской (68) областях.