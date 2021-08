Украинский боксер Хижняк завоевал «серебро» Олимпиады. Он лидировал в финале, но соперник отправил его в нокдаун

Украинский боксер Александр Хижняк стал серебряным призером Олимпиады в категории до 75 килограммов.



В финальном бое он боксировал против Эберта Соузы из Бразилии. Хижняк уверенно вел бой и выигрывал после двух раундов. Однако в третьем раунде он пропустил левый боковой удар в голову от Соузы и упал. Судья досрочно завершил бой.

Ukrainian wrecking ball Oleksandr Khyzhniak was well on his way to Olympic gold against Hebert Sousa, only for the Brazilian to produce a stunning left hook which sent Khyzhniak tumbling to the canvas. One of the great upsets - and comebacks - in amateur boxing history. pic.twitter.com/d6JhsrujYy