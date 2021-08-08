На Донбассе – новые обстрелы, есть потери среди украинских военных

За прошедшие сутки, 7 августа, незаконные вооруженные формирования на Донбассе шесть раз нарушили «режим тишины». Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.



Украинские позиции обстреляли вблизи поселков Пески, Шумы, Невельское, Крымское, Золотое-4. Боевики открывали огонь из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



В результате обстрелов НВФ один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения. Состояние здоровья одного раненого тяжелое, второго – удовлетворительное.



Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет беспилотника боевиков типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.



На обстрелы НВФ украинские военные открывали ответный огонь.



Группировка «ДНР» сообщила об обстрелах ее позиций в направлении Горловки (поселок шахты 6/7), поселков Веселое, Лозовской, Ленинское.



В группировке «ЛНР» заявили о трех обстрелах на подконтрольной ей территории за минувшие сутки в районе поселков Фрунзе, Калиново, Золотое-5.



С утра 8 августа на Донбассе сохранялась тишина.



Миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 7 августа 2021-го зафиксировала не менее 48 298 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

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