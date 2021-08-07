В штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе

В пятницу, 6 августа, украинские военные зафиксировали на Донбассе 5 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. С начала текущих суток нарушений режима тишины не было, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Вчера обстрелы зафиксированы из минометов 82-го калибра вблизи Водяного, что у Донецка. Также в направлении Водяного, что на Приазовье, стреляли из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. У Новотошковского и Катериновки тоже зафиксирована стрельба из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.



В незаконных вооруженных формированиях в свою очередь заявили, что со стороны Водяного стреляли из минометов и гранатометов по поселку Ленинское, из Опытного – по Веселому и окраинам Донецка.



Миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 6 августа 2021-го зафиксировала не менее 48 064 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.