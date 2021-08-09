Россия начала масштабные военные учения. Задействованы полигоны у Донбасса и в аннексированном Крыму

Россия с 9 августа начинает масштабные военные учения на полигонах на юге страны, на территории оккупированного Крыма, Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа РФ.



Тактические и специальные учения пройдут с 9 августа по 15 сентября на 20 полигонах в Астраханской, Ростовской областях, в Ставропольском крае, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, а также в оккупированном Крыму и на российских военных базах в Армении, оккупированных Абхазии и Южной Осетии.



В учениях примут участие различные подразделения, в частности, радиационной, химической и биологической защиты, инженерных войск, радиоэлектронной борьбы, разведки, материально-технического и медицинского обеспечения.



Также в учениях поучаствует авиация и корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии. Для участия в совместных мероприятиях ежедневно будут выделять 80 самолетов и вертолетов.