В Донецке микроавтобус столкнулся со «скорой»: пациент и фельдшер погибли

Два человека погибли, один пострадал в результате столкновения микроавтобуса Volkswagen с автомобилем скорой медицинской помощи Ford Transit в Донецке. Об этом сообщает «МЧС» группировки «ЛНР».



Инцидент произошел 9 августа на пересечении проспекта Таманский и улицы Университетская.



В результате ДТП погибли два человека: фельдшер скорой медицинской помощи 1986 года рождения и пациент скорой медицинской помощи 1953 года рождения. Кроме того, пострадала врач скорой медицинской помощи 1986 года рождения и была госпитализирована в лечебное учреждение.