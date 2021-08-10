Омбудсвумен обратилась в ЮНИСЕФ в связи с милитаризацией детей в ОРДЛО

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась в ЮНИСЕФ с просьбой предотвратить втягивание детей в вооруженный конфликт и поспособствовать соблюдению их прав. Об этом у себя на странице в Facebook сообщила сама омбудсвумен.



«На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей проводится системная политика милитаризации детей. Оккупационные администрации перепрофилируют учебные заведения среднего образования в кадетские корпуса военного и казацкого типа, внедряя компонент, основанный на принципах пропаганды идеологии, направленной на формирование устойчивого негативного отношения к Украине, а также навязывание определенных принципов вероисповедания», — написала Денисова.



По ее словам, на оккупированной части Луганской области сейчас функционирует 33 кадетских класса, где усиленно изучаются предметы военной подготовки и русского православия, а ученики обязаны носить военно-кадетскую форму.



Омбудсвумен добавила, что действия самопровозглашенных властей нарушают права детей, закрепленные в Конвенции ООН о правах ребенка.



В то же время, кадетские корпусы группировок — не единственные структуры, занимающиеся милитаризацией детей в ОРДЛО. О том, как «ДНР» и «ЛНР» вовлекают детей в вооруженный конфликт на востоке Украины, смотрите в сюжете «Новости Донбасса».