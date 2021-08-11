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За сутки в зоне ООС на Донбассе обострилась ситуация. Умер раненый военный

11 августа 2021, 09:16

За сутки в зоне ООС на Донбассе обострилась ситуация. Умер раненый военный

На Донбассе увеличилось количество обстрелов. Как сообщает пресс-служба операции Объединенных сил, незаконные вооруженные формирования 16 раз нарушили режим прекращения огня в понедельник, 10 августа. В результате обстрелов трое украинских военных получили огнестрельные осколочные ранения, один раненый скончался в госпитале.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, боевики трижды обстреливали позиции ООС, применяя артиллерийские системы калибра 122-мм, минометы 82-го калибра и стрелковое оружие. В направлении Невельского незаконные вооруженные формирования открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Марьинки обстреливали украинские позиции из противотанковых ракетных комплексов. У Нью-Йорка стреляли из артиллерийских систем калибра 122-мм и минометов 120-го калибра, в районе Екатериновки – из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В направлении поселка Пески боевики дважды открывали огонь из станковых противотанковых и подствольных гранатометов.

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Вблизи Новоалександровки – дважды обстреливали позиции ВСУ из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. У Луганского и Новолуганского незаконные вооруженные формирования вели огонь из станковых противотанковых гранатометов. 

С утра 11 августа на Донбассе зафиксирован один обстрел.

Незаконные вооруженные формирования в свою очередь заявили, что по их позициям стреляли в районе Горловки, Озеряновки, Коминтерново, Старомихайловки, Ленинского, Луганского и Ясиноватой.

Миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 8 августа 2021-го зафиксировала не менее 48 777 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. 

Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

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