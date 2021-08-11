С 1 октября тариф за электроэнергию для населения Украины изменится

Кабинет министров снизит тариф на электроэнергию для населения. Чтобы оплачивать 1,44 гривен за киловатт, объем потребления не должен превышать 250 кВт-ч. Для тех, кто потребляет больше электроэнергии, тариф останется на нынешнем уровне – 1,68 грн/кВт. Снижение тарифа произойдет с 1 октября 2021 года.



Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.



По словам министра энергетики Германа Галущенко, принятие такого решения позволит усилить защиту бытовых потребителей и внедрить с 1 октября финансовую модель спецобязательств по обеспечению населения электроэнергией (ПСО).



«Этим мы снижаем тариф для 80% бытовых потребителей: для них он составит 1,44 грн/кВт-ч. Эта возможность достигается через внедрение новой модели ПСО, которая вводится впервые и предусматривает усиление роли государства через государственные генкомпании, в частности "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", которые становятся ключевыми ее участниками», – отметил он.



По словам Галущенко, до 1 октября у всех сторон будет возможность подготовиться к новой модели спецобязательств.