Миссия ОБСЕ фиксирует продление траншей по обе стороны фронта

Миссия ОБСЕ видела продление траншей в подконтрольных и неподконтрольных правительству районах на юге Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.



Так, 26 июня беспилотник организации зафиксировал удлинение окопов у Новогригоровки и Гранитного. «Все указанные продления, по оценке, использовались для укрепления существующих траншей Вооруженных сил Украины», — говорится в отчете.



21 мая воздушное наблюдение ОБСЕ выявило продление траншей неподалеку Новой Марьевки, пересекающее дорогу с севера на юг и проходящее дальше вдоль другой дороги в южном направлении. По оценке наблюдателей, это продление траншеи использовалось для укрепления существующих окопов вооруженных формирований.



В миссии отметили, что указанные продления траншей были сооружены в период между 16 сентября 2020 года и 27 июня 2021 года.