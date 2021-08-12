В Украине сделали более 7 миллионов прививок от ковида

С начала вакцинальной кампании от коронавируса в Украине сделано более 7 миллионов прививок. Об этом сообщает Минздрав.



В течение суток, 11 августа, вакцинировали 162 049 человек, при этом первую прививку получили 103 345 украинцев, еще 58 704 полностью завершили иммунизацию, получив обе дозы вакцины.



Вчера работали: 974 мобильные бригады, 2 812 прививочных пунктов, 327 центров вакцинации.



С начала прививочной кампании в Украине привито 4 427 898 человек, из них получили одну дозу — 4 427 896 человек полностью иммунизированы и получили две дозы — 2 580 552 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).



Всего в стране сделано 7 008 448 прививок.

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