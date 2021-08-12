Почти 1250 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За среду, 11 августа, в Украине выявили 1 247 новых случаев заражения коронавирусом, что на 125 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 1 039 пациентов, а 24 человек умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 262 601 человека. Из них выздоровел 2 194 791 пациент, а 53 173 человека умерли.



Вчера провели 48 051 тестирование.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (205), Харьковской (93), Одесской (77), Донецкой (75) и Львовской (61) областях.