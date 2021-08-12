Больнице Краматорска разрешили делать трансплантацию органов

Кабинет министров расширил перечень медицинских учреждений-участников пилотного проекта по трансплантации органов. Такое решение было принято на заседании правительства 11 августа, передает Минздрав.



Так, Кабмин расширил перечень участников пилотного проекта, дополнив его 9 медучреждениями Киева, Львова, Харькова, Херсона, Луцка и Краматорска. Это позволит увеличить количество операций по трансплантации органов от посмертного донора.



В Краматорске операции по трансплантации будет делать «Областное территориальное медицинское объединение города Краматорск».



Согласно постановлению Кабмина, государство возьмет на себя оплату «донорского этапа для учреждений, которые являются базами изъятия органов».

На конец июля в Украине выполнено 109 (из них 46 от посмертного донора) трансплантаций почки, 25 (из них 14 от посмертного донора) трансплантаций печени, 14 трансплантаций сердца.



По состоянию на август заключено более 39 договоров о медицинском обслуживании населения, позволяет выполнять операции по трансплантации за счет средств государственного бюджета бесплатно для пациента, подчеркнули в Минздраве.