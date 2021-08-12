На Донбассе в результате обстрелов ранен военный

Боевики на Донбассе с начала суток два раза нарушили режим прекращения огня, один украинский военный получил ранение. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Так, вблизи поселка Пески зафиксирован огонь из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Новомихайловки противник обстрелял украинские позиции из стрелкового оружия.



Отмечается, что раненый — в состоянии средней тяжести, находится в лечебном учреждении



В штабе добавили, что на обстрелы военнослужащие ВСУ открывали огонь.



Кроме этого, о действиях вооруженных формирований сообщено представителям ОБСЕ.