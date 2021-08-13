В СБУ заявили о задержании двух бывших боевиков «Л-ДНР»

Двух бывших боевиков, которые причастны к обстрелам позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе, задержали сотрудники СБУ во время спецоперации в Одесской и Харьковской областях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



«По данным следствия, в рядах боевиков они находились в течение 2014 — 2016 годов. За этот период злоумышленники активно участвовали в боевых действиях против украинских военных в районах Донецка, Дебальцево, Широкиного и Докучаевска», — говорится в сообщении.



Задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.



В СБУ подчеркнули, что следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности подозреваемых продолжаются.