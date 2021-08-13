Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Обрушение крыши в многоэтажке Горловки: 10 человек эвакуировали

13 августа 2021, 10:16

Обрушение крыши в многоэтажке Горловки: 10 человек эвакуировали

Последствия обрушения кровли горловской многоэтажке. Фото: ЧП Донецк / Telegram Последствия обрушения кровли горловской многоэтажке. Фото: ЧП Донецк / Telegram

В результате частичного обрушения кровли девятиэтажного дома, которое произошло 11 августа в неподконтрольной Украине Горловке, были эвакуированы 10 жильцов. Об этом сообщает «МЧС» при группировке «ДНР».

Там уточнили, что из этих 10 человек трое были расселены в гостиницу «Родина», один человек с ограниченными физическими возможностями был госпитализирован в лечебное учреждение города. Психологом была оказана психологическая помощь 24 жильцам, из них — 5 детей.

Отмечается, что обрушение кровли и перекрытия произошло над двумя квартирами в результате складирования строительных материалов на крыше дома. Ранее сообщалось об одной поврежденной квартире.

В подъезде продолжаются аварийные работы. По данным «МЧС», при помощи автокрана были выгружены стройматериалы с крыши дома и двух квартир.

По состоянию на 12 августа выполнена выгрузка 4 тонн строительного мусора и 4 тонн песка. Установлены стойки опалубки на нескольких этажах.

На 13 августа запланирована дальнейшая выгрузка строительного мусора и песка из комнат двух обрушенных квартир.

Коммунальными службами перекрыто водоснабжение, газоснабжение и электроснабжение.

У подъезда дежурит «полиция», которая не пускает людей в подъезд во время проведения работ.

Инцидент произошел в доме на улице Матросова в Центрально-Городском районе Горловки.

Еще по теме

Места
Горловка
Прочее
ДНР

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:16
Обрушение крыши в многоэтажке Горловки: 10 человек эвакуировали
09:37
«ЛНР»: Более 130 заболевших и пятеро умерших от коронавируса за сутки
09:13
В жилмассиве Донецка ночью прогремел взрыв 
08:44
Сутки на Донбассе: Обстрелы и ранение украинского военного
22:39
На Донетчине обстреляли беспилотник ОБСЕ
14:31
В одном из домов Горловки частично обрушилась крыша
13:42
В ОРДЛО запустили передвижные пункты: агитируют голосовать на выборах в Госдуму РФ
10:59
«ДНР»: 406 человек заболели коронавирусом за сутки, трое умерли
09:58
В Донецк и Луганск прибыл «гумконвой» из России
09:53
«ЛНР» заявила о 64 заболевших и 7 умерших от коронавируса за сутки
22:58
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 11 августа
19:22
«ЛНР» заявила, что передала «ДНР» «доказательства» участия Протасевича в боях на Донбассе
18:20
В «ДНР» заявили о запуске передвижных пунктов вакцинации от ковида
17:27
В «ДНР» рассказали, сколько владельцев паспортов РФ подали заявку на СНИЛС
11:47
На неподконтрольной Донетчине еще 28 человек умерли от коронавируса
все новости
11:28
На Донетчине подтверждено еще 84 случая ковида, семь пациентов умерли
11:20
«Доволен этой нервной реакцией». Кулеба оценил слова Лаврова о том, что «Крымская платформа» — «шабаш»
10:16
Обрушение крыши в многоэтажке Горловки: 10 человек эвакуировали
09:54
В СБУ заявили о задержании двух бывших боевиков «Л-ДНР»
09:37
«ЛНР»: Более 130 заболевших и пятеро умерших от коронавируса за сутки
09:13
В жилмассиве Донецка ночью прогремел взрыв 
08:44
Сутки на Донбассе: Обстрелы и ранение украинского военного
08:14
В Украине фиксируют более тысячи случаев коронавируса третий день подряд
22:39
На Донетчине обстреляли беспилотник ОБСЕ
21:26
Визит Резникова в США: Говорили о привлечении Америки к переговорному процессу по Донбассу
20:31
На Луганщине в ДТП погиб один человек и еще двое пострадали
20:25
Экс-пленники «ДНР» просят перенести суд о пытках из Покровска в Киев
19:18
Москва получила от Киева очередную ноту протеста из-за «гумконвоя»
18:48
США выразили поддержку саммита «Крымской платформы»
18:20
Предприятие из Краматорска теперь продает бумажную посуду всему Донбассу
все новости
ВИДЕО
В Покровске произошел пожар в здании горсовета
12 августа, 12:29
В Украину через РФ в обход КПВВ: Новые преграды. Дайджест НД ►
08 августа, 21:55
Абсурдные решения «Л-ДНР» и новые правила на КПВВ. Донбасс сегодня ►
07 августа, 21:28

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция