Обрушение крыши в многоэтажке Горловки: 10 человек эвакуировали

Последствия обрушения кровли горловской многоэтажке. Фото: ЧП Донецк / Telegram

В результате частичного обрушения кровли девятиэтажного дома, которое произошло 11 августа в неподконтрольной Украине Горловке, были эвакуированы 10 жильцов. Об этом сообщает «МЧС» при группировке «ДНР».



Там уточнили, что из этих 10 человек трое были расселены в гостиницу «Родина», один человек с ограниченными физическими возможностями был госпитализирован в лечебное учреждение города. Психологом была оказана психологическая помощь 24 жильцам, из них — 5 детей.



Отмечается, что обрушение кровли и перекрытия произошло над двумя квартирами в результате складирования строительных материалов на крыше дома. Ранее сообщалось об одной поврежденной квартире.



В подъезде продолжаются аварийные работы. По данным «МЧС», при помощи автокрана были выгружены стройматериалы с крыши дома и двух квартир.



По состоянию на 12 августа выполнена выгрузка 4 тонн строительного мусора и 4 тонн песка. Установлены стойки опалубки на нескольких этажах.



На 13 августа запланирована дальнейшая выгрузка строительного мусора и песка из комнат двух обрушенных квартир.



Коммунальными службами перекрыто водоснабжение, газоснабжение и электроснабжение.



У подъезда дежурит «полиция», которая не пускает людей в подъезд во время проведения работ.



Инцидент произошел в доме на улице Матросова в Центрально-Городском районе Горловки.