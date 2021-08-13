В Счетной палате рассказали, сколько задолжали пенсионерам из ОРДЛО

Пенсионерам с оккупированных территорий на начало этого года задолжали уже 83 млрд гривен. Об этом сообщили в Счетной палате.



Уточняется, что 11 млрд гривен из этой суммы могут быть истребованы лицами, состоящими на учете на подконтрольной территории.



По данным аудиторов, задолженность возникла из-за того, что в течение трех лет правительство не утвердило порядок социальных выплат переселенцам.



Кроме того, нет единого подхода к учету страховыми фондами сумм невыплаченных соцвыплат за прошедший период. Такие долги погашаются только по решениям судов и увеличивают расходы фондов на судебные издержки. В 2020 году такие расходы только для ПФУ составили 1,1 млрд гривен.



Также долги по страховым выплатам и расходам Фонда соцстрахования перед переселенцами на начало этого года составили 7,8 млрд гривен, из них реальные — 0,8 млрд гривен.



Анализ Счетной палаты также установил, что в течение 2019-2020 годов переселенцы для покрытия расходов на проживание получили более 6 млрд гривен. В 2020 году, по сравнению с 2019 годом, количество семей, которые получили адресную помощь, увеличилось на 3,7% — с 164,8 тысяч до 170,8 тысяч. При этом среднемесячный размер адресной помощи на семью уменьшился на 2,8% — с 1512 грн до 1470 гривен.



По данным Минсоцполитики, за последние 5 лет количество ВПЛ, состоящих на учете, сократилось почти на 12% — с 1,65 млн в 2017 году до 1,46 млн в 2021 году.



Ранее министр социальной политики Украины Марина Лазебная заявила, что жители неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой и Луганской областей с 2014 года не получили по меньшей мере 90 млрд гривен пенсий.