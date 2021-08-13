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Городской голова Часов Яра подал в отставку

13 августа 2021, 17:05

Городской голова Часов Яра подал в отставку

Мэр Часов Яра Дмитрий Верзилов написал заявление об отставке по собственному желанию. Об этом он сообщает «Вільне Радіо».

«Я делаю заявление, уже подписал заявление о сложении полномочий городского головы по своей собственной инициативе. Заявление подписано и я хочу ее отдать секретарю горсовета», — заявил Верзилов в ходе брифинга.

Он отметил, что принял такое решение, поскольку не увидел поддержки от руководства партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», от которой он баллотировался.

На время отсутствия мэра, его полномочия будет исполнять секретарь городского совета Сергей Чаус.

Согласно статье 194 Избирательного Кодекса Украины в случае досрочного прекращения полномочий городского головы проводят внеочередные местные выборы. Такое решение должна принять Верховная Рада Украины не позднее 90 дней с момента сложения полномочий.

Дмитрий Верзилов был избран мэром Часов Яра на выборах 25 октября 2020 года. Он баллотировался от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и набрал 44,03% голосов.

Также он был депутатом Ленинского райсовета Донецка и баллотировался в Верховную Раду от «Радикальной партии Олега Ляшко». Затем - депутатом Соледарского горсовета.

6 августа в здании городского совета Часов Яра на Донетчине прошли обыски.

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