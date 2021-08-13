Городской голова Часов Яра подал в отставку

Мэр Часов Яра Дмитрий Верзилов написал заявление об отставке по собственному желанию. Об этом он сообщает «Вільне Радіо».



«Я делаю заявление, уже подписал заявление о сложении полномочий городского головы по своей собственной инициативе. Заявление подписано и я хочу ее отдать секретарю горсовета», — заявил Верзилов в ходе брифинга.



Он отметил, что принял такое решение, поскольку не увидел поддержки от руководства партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», от которой он баллотировался.



На время отсутствия мэра, его полномочия будет исполнять секретарь городского совета Сергей Чаус.



Согласно статье 194 Избирательного Кодекса Украины в случае досрочного прекращения полномочий городского головы проводят внеочередные местные выборы. Такое решение должна принять Верховная Рада Украины не позднее 90 дней с момента сложения полномочий.

Дмитрий Верзилов был избран мэром Часов Яра на выборах 25 октября 2020 года. Он баллотировался от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и набрал 44,03% голосов.



Также он был депутатом Ленинского райсовета Донецка и баллотировался в Верховную Раду от «Радикальной партии Олега Ляшко». Затем - депутатом Соледарского горсовета.



6 августа в здании городского совета Часов Яра на Донетчине прошли обыски.