Количество участников «Крымской платформы» возросло до 42 – Кулеба

В саммите «Крымской платформы» свое участие подтвердили уже 42 представителя. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Facebook.



«Утром было 40 участников. А после обеда уже 42», – сообщил глава МИД.



Кулеба напомнил, что на саммите примут Крымскую декларацию. Она будет открыта для дальнейшего присоединения государств, которые по той или иной причине не смогут принять участие в учредительном саммите.

Саммит инициативы «Крымская платформа» состоится 23 августа в Киеве.



«Крымская платформа» – это инициатива Украины по созданию нового консультативного формата с целью деоккупации Крыма и восстановления украинского суверенитета над полуостровом.