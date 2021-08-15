Почти 700 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За субботу, 14 августа, в Украине выявили 695 новых случаев заражения коронавирусом, что на 658 случаев меньше, чем днем ранее. При этом выздоровели 238 пациентов, а 17 человек умерли. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 265 912 человек. Из них выздоровели 2 196 827 пациентов, а 53 255 человек умерли.



Вчера провели 30 798 тестирований.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (87), Ивано-Франковской (60), Одесской (59), Днепропетровской (58) и Харьковской (53) областях.