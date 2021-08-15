Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Почти 700 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

15 августа 2021, 09:12

Почти 700 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За субботу, 14 августа, в Украине выявили 695 новых случаев заражения коронавирусом, что на 658 случаев меньше, чем днем ранее. При этом выздоровели 238 пациентов, а 17 человек умерли. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения.

За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 265 912 человек. Из них выздоровели 2 196 827 пациентов, а 53 255 человек умерли.

Вчера провели 30 798 тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (87), Ивано-Франковской (60), Одесской (59), Днепропетровской (58) и Харьковской (53) областях.

Еще по теме

Прочее
коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:06
«ЛНР» зарегистрировала шесть смертей и 100 новых случаев заболевания коронавирусом
21:55
Что будет с украинской мобильной связью в Донецке и Луганске? Донбасс сегодня ►
20:35
«ЛНР»: В Перевальске произошел взрыв возле школы
14:50
«ДНР» сообщила о 10 смертях от ковида за сутки
12:20
«Курорт ДНР» остался без воды из-за аварии
10:36
«ЛНР» рассказала о новых случаях ковида на неподконтрольной Луганщине
23:02
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 13 августа
13:27
«ДНР» подарит первоклассникам «Азбуку Донбасса». Там Пушилин и «родина — Россия»
13:04
За сутки «ДНР» зарегистрировала более 300 случаев ковида и 39 смертей
10:16
Обрушение крыши в многоэтажке Горловки: 10 человек эвакуировали
09:37
«ЛНР»: Более 130 заболевших и пятеро умерших от коронавируса за сутки
09:13
В жилмассиве Донецка ночью прогремел взрыв 
08:44
Сутки на Донбассе: Обстрелы и ранение украинского военного
22:39
На Донетчине обстреляли беспилотник ОБСЕ
14:31
В одном из домов Горловки частично обрушилась крыша
все новости
10:06
«ЛНР» зарегистрировала шесть смертей и 100 новых случаев заболевания коронавирусом
09:12
Почти 700 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки
22:58
До конца года будет еще два повышения пенсий – Минсоцполитики
22:06
Три сценария: Министр образования рассказал, как будут работать школы в условиях карантина
21:55
Что будет с украинской мобильной связью в Донецке и Луганске? Донбасс сегодня ►
21:34
В понедельник ряду городов и поселков на Донетчине ограничат подачу воды
21:05
Во время акции протеста в Киеве избили журналиста
20:35
«ЛНР»: В Перевальске произошел взрыв возле школы
20:15
Ремонт КПВВ «Чаплинка» на админгранице с Крымом продлили до середины сентября
19:52
Минэнерго: 653 миллиона гривен на зарплаты шахтерам перечислят 16 августа
18:42
Столкновения на Банковой: Глава МВД обещает наказать виновных, открыто уголовное дело
17:49
На Донбассе не стреляли с начала суток
17:28
Ледовая арена в Краматорске снова откроется для всех желающих
16:45
В Мариуполе можно будет посмотреть спектакль на месте разрушенной синагоги
15:45
В Киеве на акции протеста пострадали активисты и полицейские
все новости
ВИДЕО
Что будет с украинской мобильной связью в Донецке и Луганске? Донбасс сегодня ►
14 августа, 21:55
В Украину через РФ в обход КПВВ: Новые преграды. Дайджест НД ►
08 августа, 21:55
Абсурдные решения «Л-ДНР» и новые правила на КПВВ. Донбасс сегодня ►
07 августа, 21:28

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция